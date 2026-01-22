English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ 'ಡಾಕ್ಟರ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..! ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ

Dr. Rohit Sharma : ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ರಾಜ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 22, 2026, 08:07 PM IST
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ 'ಡಾಕ್ಟರ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ..! ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ

Rohit Sharma achievement : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (ಡಿ.ಲಿಟ್.) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಜನವರಿ 24, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 10 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಶರ್ಮಾ. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 67 ಟೆಸ್ಟ್, 282 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 159 ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4301 ರನ್, ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11,577 ರನ್ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಗಳಲ್ಲಿ 4231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸದನದಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಕಳೆದವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು?'

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇಂತಹ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹಿಂದೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.

