English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಂಜುರಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ವರದಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ!

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗಾಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:23 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರೋಹಿತ್‌ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ?

Trending Photos

ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!
camera icon10
ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!.. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
zodiac signs career 2026
ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!.. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
camera icon5
Karna serial
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ &#039;ಟ್ಯಾಕ್ಸ್&#039; ಭಯ!
camera icon6
Dhirubhai Ambani Lakhibag Amrayee
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 'ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' ಭಯ!
Rohit Sharma injury update: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಡಿರಜ್ಜು (Hamstring) ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 13ರಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗಾಯದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಆಗದಿದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಬೌಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ vs ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಯಾರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Mumbai IndiansRohit Sharma Injuryrohit sharma hamstringmumbai indians shock

Trending News