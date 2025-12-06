ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರವ ಅಂತಿಮ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 20000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಲುಪಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೂ ಮೊದಲು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1, 2, 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34,357 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದು 27,910 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ 24,208 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದು 20032 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 14 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 420 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 20,014 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 20032 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು
34357- ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
27910- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
24208- ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
20032- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
