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ಗಿಲ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ರನ್‌ಔಟ್; ಕೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದ ‌ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ರನ್‌ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಸಾಗುವಾಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡದೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 13, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:37 PM IST
ಗಿಲ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ರನ್‌ಔಟ್; ಕೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದ ‌ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಗಿಲ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ರನ್‌ಔಟ್;ಕೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದ ‌ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್! Video ವೈರಲ್
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