Rohit Sharma Run Out: ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಘಟನೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಪ್ಪು ಸಂವಹನದಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಡೆ ನೋಡದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (HPCA) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
Rohit Sharma and Shubman Gill Runout between the wickets never ending story 😭💔
Even opponent is same 😭#INDvsAFGpic.twitter.com/5ZXxKgDhjc
— Surendra Choudhary INC (@SJyani04Pilot) June 13, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೋಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಅನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಓಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ಶಾಟ್ ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (16) ರನ್ ಕದಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂವಹನವಾಗದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ರನ್ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಸಾಗುವಾಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡದೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ನಿರಾಸೆ ಸಹಜವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರನ್ಔಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಅನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ನಾಯಕನಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (34) ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (ಅಜೇಯ 39) ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 22.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರನ್ಔಟ್ ಘಟನೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಣಿಕ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಈ ರನ್ಔಟ್ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಬೇಸರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.