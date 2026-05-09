Sports news : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಮಾಡುವ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸಾರಕರ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Rohit Sharma in Pak cricket team : ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ರಸಾರಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ (ಆಟಗಾರರ ವಿವರ) ಅನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದವು.
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಈ ಎಡವಟ್ಟು, ಇಡೀ ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು.
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿವಾದ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 413 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಜ್ಮುಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಶಾಂಟೊ ಆಸರೆಯಾದರು.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದ ಶಾಂಟೊ, ಕೇವಲ 129 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 9ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಮಿನುಲ್ ಹಕ್, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.