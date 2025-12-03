English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:59 AM IST
  • ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌

ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 41 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 14 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು 503 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 19,959 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 41 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್‌ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 14 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 56 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 20,015 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರು ಒಟ್ಟು 420 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 20,014 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನು 56 ರನ್‌ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಧೂಳಿಪಟ.. ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು!

ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ 4,924 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8,991 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಓಪನರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 76 ಮತ್ತು 9 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಒಟ್ಟು 9,004 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಈಗ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 14 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದ 14ರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 7 ಬೌಂಡ್ರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

