ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 14 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು 503 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 19,959 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 14 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 56 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 20,015 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 420 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 20,014 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನು 56 ರನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ 4,924 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 8,991 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 76 ಮತ್ತು 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಟ್ಟು 9,004 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
