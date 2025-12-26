ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕುನಾಲ್ ಚಂದೇಲಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೌಲರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬಾರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಜಗಮೋಹನ್ ನಾಗರಕೋಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಹೋ..ಹೋ.. ಅಂತ ಕೂಗಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಬೌಲರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಬೌಲರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 19.5 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 20.2 ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಆರು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
