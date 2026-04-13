English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೂ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ತಂಡವೇ ಅಗಲಿ ಕೊಂಚ ಭಯ ಪಡುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:19 AM IST
  • ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
  • ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಅವಮಾನ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು

Trending Photos

ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ
camera icon6
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon1
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!
camera icon7
ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ': ದುಬೈ, ಲಂಡನ್‌ಗೂ ಹರಡಿದೆ ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್!
camera icon6
ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Rohit Sharma injury: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌, ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ನನಗೆ ಆಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕ್ರೀಸ್‌ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ?. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 241 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ,‌ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್,‌ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್‌‌ ಅವರ ಆರ್ಭಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕವೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐದನೇ ಓವರ್‌ನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಭೋಗ ಹೇಗಿತ್ತು.. ʼವಿರಾಟ ರಜತʼ ಪರ್ವ, ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಉಘೇ..ಉಘೇ!

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 18ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs MI; ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ.. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌, ಗ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಸಾಕಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ, VIDEO
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026virat kohli injuryRohit Sharma InjuryIPL 2026 matchRCB vs MI

Trending News