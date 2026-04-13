ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Rohit Sharma injury: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್, ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನನಗೆ ಆಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ?.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 241 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಆರ್ಭಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕವೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 18ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
