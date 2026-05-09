ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Rohit Sharma reacts hilariously: ಮೇ 10ರ ನ್ಯೂ ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏನಮ್ಮಾ.. ಇದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೇ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಓಡೋಡಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಂದು, ಚೀಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಳಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿರುವಾಗಲೇ ಆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೋಯ್.. ಅಂತ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಜೊತೆ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಹನ್ನೊಂದನೆ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.