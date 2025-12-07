English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ?

ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ?

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:37 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಹೋದರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೇ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಓಪನರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಕೇಕ್‌ನ ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ಅನ್ನು ಓಪನರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೊದಲು, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಟೆಲ್‌ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನಿಸಲು ಹೋದರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ‌ ಡಯಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನಿಸಲು ಬಂದರೂ ರೋಹಿತ್‌ ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣವಾದ ಡಯಟ್‌ ಮೆಂಟೇನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಯಟ್‌ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ, ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 75 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದೆ, ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು 12 ಫೋರ್ಸ್‌, 2 ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 116 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

