  • Viral video: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್‌-ರಿತಿಕಾ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Viral video: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್‌-ರಿತಿಕಾ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 9, 2026, 01:22 PM IST
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ರೋಹಿತ್‌-ರಿತಿಕಾ?
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್‌.
  • ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರಿತಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಸಂಜು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಎಂದ ಗಂಭೀರ್‌

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ನ ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ರಿತಿಕಾ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು.ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

 

 

 

