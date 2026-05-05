ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಲಕ್ನೋಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲು.
Rohit Sharma fastest half century: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಉತ್ಯಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರ 63 ರನ್ಗಳಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗೆ 228 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 190.91 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 143 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕೇವಲ 10.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂಬೈ ಲಕ್ನೋವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ- 23 ಬಾಲ್ಗಳು
CSK ವಿರುದ್ಧ 25 ಬಾಲ್ಗಳು
ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಧಶತಕ 27 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ