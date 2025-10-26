English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ... ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ

"ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ

Rohit Sharma retirement post: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 09:06 PM IST
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ
    • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಜೇಯ 121 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು
    • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
camera icon7
Iran currency
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
"ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ

Rohit Sharma retirement post: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಶತಕವು 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಜೇಯ 121 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಹಿತ್ "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ನೆನಪುಗಳು

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ; ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 133 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ 99 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 450 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಠಮಾರಿತನ; ಇಡೀ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೋಚ್‌?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Rohit SharmaRohit Sharma RetirementRohit Sharma Post

Trending News