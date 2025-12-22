"ನಿವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ ನನಗಿರುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿ".. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

Rohit Sharma Retirement: ನವೆಂಬರ್ 19, 2023 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು. ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸೋಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಆ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾದಾಗ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕೇ? ನನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ರೋಹಿತ್ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
