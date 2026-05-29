mumbai indians new captaincy decision: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ, ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಲಹೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಾಯಕನ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿರ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2023ರ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿವಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ತಂಡವು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಆಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಾಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಈವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.