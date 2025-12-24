2025ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸೆಂಚುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 190 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಲೀ ಯೋಂಗ್ ಲೆಪ್ಚಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಶಿಶ್ ಥಾಪಾ 79 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು 34 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಟೀಮ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 236 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 141 ರನ್ಗಳ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ರಘುವಂಶಿ 38 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರೂ ರೋಹತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 37ನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 94 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ 18 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಷೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 237 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
