  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup; ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ.. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಚಾನ್ಸ್‌?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Jan 29, 2026, 09:49 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಚಿಂತೆ
  • ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಟು ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳು
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು?

Rohit Sharma on Indian team: ಹಾಲಿ ಚಾಮಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇದೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಾದ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಎಂದರೆ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಮತ್ತು ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ರಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇಬ್ಬನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಇಬ್ಬನಿ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ರಿಂದ 95 ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20I Ranking ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಯಾರು? ‌
   

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

