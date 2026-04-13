ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಂಜುರಿ‌ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. RCB ಜೊತೆ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ..!

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಖದರೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:24 PM IST
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌
  • ಫಿಸಿಯೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು ಹುಷಾರ್‌ ಆಗಲಿಲ್ಲ
  • ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ?

Rohit Sharma injury Update: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ‌ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಐದನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯ (Hamstring Injury)ಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಗುರುವಾರದಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿಯ ನಂತರವೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬವುದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಫಿಸಿಯೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೈದಾನ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. 

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ನಾನು ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಶರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

