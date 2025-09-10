Rohit Sharma hospital: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹಿತ್, "ಇದು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.