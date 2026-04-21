ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

Rohit Sharma won match: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 99 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶತಕದ ವೀರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದವರು ಎಂದರೆ ಅದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ. ತಿಲಕ್ ಶತಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಸೋಲೋಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಮೇಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಲು ಗುಜರಾತ್ ಪಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ 14, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಸೋಲು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಯಾವ ಆಟಗಾರನು ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 99 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಪನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಮರೆಯಿಂದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Rohit Sharma came to give some tips to Surya during Mumbai Indians bowling at Narendra Modi stadium! ❤
— Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) April 21, 2026