  • ವಡಾ ಪಾವ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ!..ಈ ಆಫರ್‌ಗೆ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

"ವಡಾ ಪಾವ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ" ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ!..ಈ ಆಫರ್‌ಗೆ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Rohith sharma amazing reaction: ಭಾರತದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಟೂರ್ನಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದೆ..ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ​ಹೊಡೆದು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಡಾ ಪಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ಆಫರ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಯಾರು ಯಾಕೇ ಆಫರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:26 PM IST
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೋಕದ ಹಿಟ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರ
  • ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್​ ಪಂದ್ಯನಾ.? ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್​​​ ಪಂದ್ಯನಾ?
  • ಸವಾರಿ ಮಾನ್​​ಸಿಂಗ್​ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಪಿಯರ್​ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲಿತ್ತು.

Rohith sharma amazing reaction:  ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಟೂರ್ನಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ಪಂದ್ಯ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೋಲಿಸರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ​ ಬೆಸ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಏನಿದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್​ ಪಂದ್ಯನಾ.? ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್​​​ ಪಂದ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಟೂರ್ನಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬರಲು ಕಾರಣವೇ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕಿಚ್ಚು.. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ

ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್​ ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ಪದ್ಯ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ರೋಹಿತ್‌ ಜಿ  ರೋಹಿತ್‌ ಜಿ  ವಡಾ ಪಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ" ಎಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಫರ್‌ಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿ ಮುಗುಳು ನಗು ಬೀರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡ ನೀವೆ ತಿನ್ನಿ ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಜಯಸಾಧಿಸಿದೆ.. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ರೋಹಿತ್ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ  ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಮುಂಬೈ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ತಂಡವನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

