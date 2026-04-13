ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!.. ಆರ್​​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Rohith sharma anger: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಂಪೈರ್‌ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಎಂಬುಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 13, 2026, 03:16 PM IST
Rohith sharma frustrated against umpire:  ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅದೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ. ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್ 2026) 2026 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅದೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ. ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. 
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವು ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಾಧನ.. ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.

ಅಂಪೈರ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಾನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಬಂದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಾಧನವು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಚಲಿಸಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಸಾಧನವು ಏಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಇದು 57 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

