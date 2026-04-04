ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್..!

Rohith sharma wins ipl orange cap: ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ರೋಹಿತ್, ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್" ಗೆದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸದೆ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಋತುವಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಈಗ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ 35 ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 56.50 ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 38 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, 2013 ಸೀಸನ್ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 538 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 500 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಅದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದರು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 150 ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
