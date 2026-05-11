RCB Romario shepherd: ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಆಟಗಾರ ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ RCB ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
RCB Romario shepherd: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 54ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 20ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 167ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು..ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 20ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕದನ ಕುತೂಹಲದ ಘಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಘಟ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಯ್ದುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ಉಳಿದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಪ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟೊ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಆಟವಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಔಟಾದರು.. 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಲಕ್ನೋ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈಗ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ರಣರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಬೀಗಿದೆ.. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾತ್ರವಿದೆ.. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ 73 ರನ್ಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಕೆಲ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೇ ನಡೆದಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲಲ್ಲು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೇವಲ 3ರನ್ ನೀಡಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಗೆಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಂದರು. ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಂಡ ಇನೇನು ಸೋಲುತ್ತೆ ಅನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದರು.. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿಗೆ 4 ರನ್ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಯುವ ವೇಗಿ ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಕೈಯಲಿತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬಾವಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ನೋಬಾಲ್ ಮಾಡಿದರು.ಇದ್ರಿಂದ ಜೀವದಾನವಾಗಿ ಫ್ರಿಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಫ್ರಿಹಿಟ್ನಲ್ಲೂ ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫೆರ್ಡ್ ಒಂದು ರನ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ವೈಡ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ರನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಫೀ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದರೂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸದೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ನೀಡಿ ಕೊನೆಗೆ 11ಬಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ತಂದರು
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಶೆಫರ್ಡ್ , ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬೈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶೆಫರ್ಡ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಿದರು.
ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫೆರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೊದು ಯಾಕೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.