Romelu Lukaku Biography: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಚಲವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ರೊಮೆಲೊ ಲುಕಾಕು. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯನಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಡು ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲುಕಾಕು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದವನು. ತಂದೆ ರೋಜರ್ ಲುಕಾಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲೇ ಪುಟ್ಟ ಲುಕಾಕುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳು, ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ, ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರವೇ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಲುಕಾಕು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒದೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆತ, ಬಡತನವನ್ನೇ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ತಾಯಿಗೆ "ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಈ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಮಾತು ಅವನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಹೊಸ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ. ಇದೇ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಂಡರ್ಲೆಚ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊಮ್ಮಗನ ಆಟ ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಜ್ಜ, ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು "ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆಯಾ?" ಎಂದು ಮಾತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಲುಕಾಕು, ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಡರ್ಲೆಚ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹಠಾತ್ತನೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಾಯಿತು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಯಿತು. 36ನೇ ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ತಂಡ ಸೋತಿದ್ದರೂ, "ಆ ದಿನ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಲುಕಾಕು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವನ ಪಯಣ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಬ್ಗಳಾದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಇಂಟರ್ ಮಿಲಾನ್, ಚೆಲ್ಸಿಯಾ, ಎವರ್ಟನ್, ರೋಮಾ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಬಾಲಕ, ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿಗೂ ಲುಕಾಕು ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ, ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬದೇ ಇರದು. ಲುಕಾಕು ತನ್ನನ್ನು "ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಧನೆಯ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಬದುಕಿನ ಸಂದೇಶ. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನಗುವಾಗಿ, ಬಡತನವನ್ನ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ, ಅವಮಾನವನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಲುಕಾಕು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಸಿವಿನ ಸಂಕಟ, ಬಡತನದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ರೊಮೆಲೊ ಲುಕಾಕು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕೇವಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.