  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ & ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಿವರು...

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ & ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಿವರು...

IPL 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಅನೇಕ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್‌ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 16, 2025, 03:14 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ RCBಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ RCB ಎಂಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿದೆ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ & ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಿವರು...

IPL 2026 RCB Retained and Released Players: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಆಟಗಾರರಾದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಭಂಡಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧೋನಿಯ ಆ ಮಾತಿಗೆ CSK ತೊರೆದ ಜಡೇಜಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿದಾಯ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಆಟಗಾರ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ವೇಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೋಹಿತ್ ರಾಥೆ ಅವರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 8 ಆಟಗಾರರು ಇವರು

ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರಾ, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಾಬಾನಿ, ಮೋಹಿತ್ ರಾಥೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 17 ಆಟಗಾರರು ಯಾರು?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು

ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ತ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭಮನ್ ಸಾರಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ₹16.40 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ..  

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಬಳಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ₹16.40 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ತಂಡವು ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಅಥವಾ 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸತತ ಮೂರನೇ ಹರಾಜು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

