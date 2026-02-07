ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ WPL ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ WPL ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದತ್ತ RCB ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಲವು ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ RCB ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ RCB ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನವೊಲಿಸಲು KSCA ನಿರಂತರ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ..
WPL ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನವೂ RCB ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಎಸ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ KSCA ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ.. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಣಿದ ಪಾಕ್!? ಇದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಬೀದಿಪಾಲು..
ಹೌದು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆ RCBಯನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ, ಲಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತುರದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರೊ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸದ್ಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು RCB ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವವರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ RCB ಮಾಲೀಕತ್ವ.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸನಿಹ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ KSCA ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ.. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಣಿದ ಪಾಕ್!? ಇದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಬೀದಿಪಾಲು..