ಮಂದಾನ, ಪೆರ್ರಿ, ರಿಚಾ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ RCB : ಪಕ್ಕಾ ಈ ಸಲಾನು ಕಪ್‌ ನಮ್ದೇ ಅಂತಿದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

RCB WPL 2026 Retention : ಆರ್ಸಿಬಿ WPL 2024 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾನ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಚಾ 2.75 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಗಳ ಕುರಿತು, ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಡಗೈ ಓಪನರ್, ತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಚಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಂಗರಾಜನ್, ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಚಾರಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪೆರ್ರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಕನ್ನಡತಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಲ್ಡರ್, ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತೋ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚೊಚ್ಚಲ WPL 2024 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದ ವನಿತೆಯರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Royal Challengers Bengaluru WPL 2026 retention
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ - ₹3.50 ಕೋಟಿ
ರಿಚಾ ಘೋಷ್ - ₹2.75 ಕೋಟಿ
ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ - ₹2 ಕೋಟಿ
ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ - ₹60 ಲಕ್ಷ