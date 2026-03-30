  • ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್!..​ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ!

ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್!..​ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ!

CSK against ravindra jadeja:  ipl 2026 ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:04 PM IST
  • ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬಾಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಜಡೇಜಾ
  • ಜಡ್ಡು ಆಟ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ
  • ಜಡ್ಡು.. ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ

ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆಯಾದ್ರೂ ಮಲಗೋಕೆ ರೆಡಿ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ಸರಳ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ..! ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..
ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್!..​ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ!

CSK against ravindra jadeja: 2012 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 12 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಜಡೇಜಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಐದು ಬಾರಿ ಕಪ್‌ಗೆಲಲ್ಲು ಕಾರಣರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಟು ಬಾಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಡ್ಡು ಆಟವನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ತಂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸೋಲಿಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಜಡೇಜಾ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
 
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 8ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಜಡೇಜಾ, ಅದೇ ಓವರ್ ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ಬಂದ ಶಿವಂ ದುಬೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದುಬೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರು. ಅಂದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ; ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

