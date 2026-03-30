CSK against ravindra jadeja: 2012 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 12 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಜಡೇಜಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಐದು ಬಾರಿ ಕಪ್ಗೆಲಲ್ಲು ಕಾರಣರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರೇ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟು ಬಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಡ್ಡು ಆಟವನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ತಂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೋಲಿಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಜಡೇಜಾ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 8ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಜಡೇಜಾ, ಅದೇ ಓವರ್ ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ಬಂದ ಶಿವಂ ದುಬೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದುಬೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರು. ಅಂದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
