Dhruv Jurel most catches in IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಅರ್ಧಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಆರು, ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಆ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುವ ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ (Dhruv Jurel) ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರು ಈ ವರೆಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ರನೌಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ಆಯುಷ್ ರೂಲ್ಡ್ಔಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ!
ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 6 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 8 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (Glenn Phillips). ಇವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 8 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್..?