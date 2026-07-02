Vaibhav Suryavanshi and RR Manager Romi Bhinder: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಗಮನ ಎಂಥಹದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ನೇರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಗೆ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್, ಪಿಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಬೇಡ ಸರ್.. ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಿಚ್ಗೆ ಹೋದರು. ನಾವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೇವು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ದೇಶದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಭಾರತ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ, ವಿಭವ್ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಈವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.