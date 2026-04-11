  RCB ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು

RCB ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು

RR win against RCB:  ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.ಇತ್ತ ಆರ್‌ಆರ್‌ ಆಟಗಾರ ಆಟ ಕಂಡ ಆರ್‌ ಆರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 11, 2026, 12:21 AM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಜಯ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..!
camera icon6
Watermelon
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ
camera icon7
Madhu Gowda Gold collection
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
camera icon6
karna serial actress
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ
camera icon6
Sonu Srinivas Gowda
ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ
RCB ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು

 RR win against RCB:  ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್  ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲೇ ಬಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 201 ರನ್​ಗಳಿಸಿತ್ತು. 201 ರನ್​ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ 18 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 78 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೆ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅಜೇಯ 81 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ವೇಳೆ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. 202 ರನ್‌ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ತಂಡವು 21 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ವೈಭವ್, ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ದಂತಕಥೆಯ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ನೋಡದೆ, ರನ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 353.33 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.

ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿಯಿತು. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಚರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಫೋರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅತಿ ಬೇಗ ಔಟಾಗಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದಾ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮೈದಾನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡಿಸಿದರು. ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ತವಾಗಿ 63 ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ 

ಇತ್ತ 201 ರನ್ ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 2ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ಸಹಿತ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹ್ಯಾಜಲ್​ವುಡ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಅಖಾಡ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌ ಜಡೇಜಾ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್‌ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

 

 

 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026Vaibhav Suryavanshirajasthan royals vs royal challengers bangalorefastest fifty in IPLCricket News Telugu

