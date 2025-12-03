English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ; ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ; ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಇಳಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೇವಲ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:01 PM IST
  • ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು
  • ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು
  • ಇನ್ನೇನು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

Trending Photos

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ
camera icon6
Pensioners latest news
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Rahu Mahadasha
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ; ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಹಿದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 53 ನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ(14), ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್(22) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು 62 ರನ್ ಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ(102) ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲು ಬಂದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್(105) ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದರು.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಇಳಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೇವಲ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ 53 ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.ಈ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Virat KohliVirat Kohli 84th international centuryVirat Kohli CenturyVirat Kohli 53rd odi centuryVirat Kohli odi centuries

Trending News