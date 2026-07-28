/T20 ಸರಣಿಗಳು ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ದೀಢೀರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ!

Ryan ten Doeschate resigns: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸರಣಿ ಸೋತು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವುದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ T20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತರಬೇತುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ (Ryan ten Doeschate) ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು, ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಯಾನ್ ದೂರ ಸರಿದಿರುವುದು ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ರಯಾನ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಯಾನ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಯಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರು, ಕೆಕೆಆರ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2012 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ರಯಾನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 2024 ರಲ್ಲಿ KKR ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂಡೀತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಯಾನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.