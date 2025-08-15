Arjun Tendulkar Sania Chandok Age Gap: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 25 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ & ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ನಿಯೋಜಿತ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಜನರು ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಂಜಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅರ್ಜುನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಅರ್ಜುನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 1999 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಸಾನಿಯಾ ಜೂನ್ 23, 1998 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರು.
ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ 'ಗ್ರಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್' ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. 'ಗ್ರಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್' ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಐ.ಕೆ. ಘಾಯ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್' ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 'ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ರೀಮರಿ' ಮತ್ತು ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ 'ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್' ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ'ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾನಿಯಾ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ 2024 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ವೀಸ್ನಿಂದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಾನಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ.