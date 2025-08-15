English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೊಸೆ ಏನ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಒಂದು ನಾಯಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೋತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Arjun tendulkar Sania Chandok : ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜನರು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ (Arjun Tendulkar fiancée) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 15, 2025, 07:17 PM IST
    • ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್
    • ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಯಾರು..? ಅಂತ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು
    • ಸಾನಿಯಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
camera icon8
Sun-Ketu conjunction
ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon9
EPS Pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18,000 ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon6
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18,000 ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ಎಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ...
camera icon6
Shardul Thakur
ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ಎಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ...
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೊಸೆ ಏನ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಒಂದು ನಾಯಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೋತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Who is Sania Chandok : ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ (Saaniya Chandhok) ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌

ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪಾವ್ಸ್‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇರ್ಕಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಪೂಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು, ಆಹಾರ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶುಲ್ಕ 2000 ರಿಂದ 3000 ರೂ. ಮಧ್ಯಮ ಕೂದಲಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 4000 ರಿಂದ 5000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 5000 ರಿಂದ 6500 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸದಸ್ಯತ್ವದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20... ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಭಾರತದವನೇ...

ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯು ವರ್ಲಿಯ ಹನುಮಾನ್ ಲೇನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಲೋಧಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಶಾಖೆಯು ಹ್ಯೂಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Arjun TendulkarSaaniya ChandhokSania ChandokSachin tendulkarSania Chandok work

Trending News