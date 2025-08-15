ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೊಸೆ ಏನ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಒಂದು ನಾಯಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೋತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Who is Sania Chandok : ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ (Saaniya Chandhok) ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇರ್ಕಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಪೂಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು, ಆಹಾರ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶುಲ್ಕ 2000 ರಿಂದ 3000 ರೂ. ಮಧ್ಯಮ ಕೂದಲಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 4000 ರಿಂದ 5000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 5000 ರಿಂದ 6500 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸದಸ್ಯತ್ವದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯು ವರ್ಲಿಯ ಹನುಮಾನ್ ಲೇನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಲೋಧಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಶಾಖೆಯು ಹ್ಯೂಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ.