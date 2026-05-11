ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಚತುರತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಸಚಿನ್, ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧವಾದ 'ಕಾರಿನ' ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತಳ್ಳುವ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶೋರೂಮ್ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Driving through one of the many hidden corners of India, we stopped to check out a ‘car’ that didn’t come from a showroom, but from sheer imagination.
This is the kind of talent that doesn’t wait for perfect conditions, it finds a way to roll anyway. Bas mauka milna chahiye! pic.twitter.com/6QMlnwvyzx
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 11, 2026
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿನ್, 'ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಷ್ಟೇ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇಂತಹ ಅನಾಮಧೇಯ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.