Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ನೀಟ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಲೀಕ್‌.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಾಡ್‌ ಸಚಿನ್‌..! ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?

ನೀಟ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಲೀಕ್‌.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಾಡ್‌ ಸಚಿನ್‌..! ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀಟ್‌ (NEET Protest) ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಾಡ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 23, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:50 PM IST
ನೀಟ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಲೀಕ್‌.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಾಡ್‌ ಸಚಿನ್‌..! ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ಜನನಾಯಕನ್' ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ತಾಯಿ.! ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ವಿಜಯ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾವುಕ
Jana Nayagan26 min ago
2
KMF1 hr ago
3
sani vakra peyarchi palangal1 hr ago
4
Sattvic Food1 hr ago
5
Ruturaj Gaikwad MI Trade News1 hr ago