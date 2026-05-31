Sachin Tendulkar praises Krunal Pandya: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 156 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಈ ಸವಾಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಹುತೇಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಊಹೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಈ ಜಾಣತನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಗುಜರಾತ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೇ ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 13ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅರಿತ್ತಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಟ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ವೈಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಎಸೆದರು. ಈ ಚೆಂಡು ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೋಶ್ ಅವರನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಹಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಲರ್ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹೋದವು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮಾತ್ರ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು 155 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾದರು.
🚨 KRUNAL PANDYA ON JOSH BUTTLER 🚨
Krunal Pandya Said 🗣️, "You've played a lot, but when you go back to the dressing room, you're still a kid to me." 🤯🔥pic.twitter.com/2o9lq0ozdk
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) May 31, 2026