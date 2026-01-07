Arjun Tendulkar Wedding Date: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 05ರಂದು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರ ಮದುವೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 05ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಣ್ಯರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಮಟ್ಟದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೊಸೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾನಿಯಾ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲಕ್ನೋವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್?