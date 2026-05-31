2 ಓವರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
Sachin Tendulkar suggests changing IPL rules: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಈ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳು 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರಲು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಿಯಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 9 ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ 11 ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದರೇ, ಉಳಿದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 20 ಓವರ್ಗಳಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸವಾಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು ನನಗೆ ಅಸಮತೋಲನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಐದು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರುವಾಗ, ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಖ್ಯಾತಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡುವ XI ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.