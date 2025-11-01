English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ! ಇದೆಂಥಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ! ಇದೆಂಥಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

Sachin Tendulkar tax saving case: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಮ್ಮೆ “ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 58 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:37 PM IST
  • ಸಚಿನ್ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80RR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
  • ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ (ITAT) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು

Trending Photos

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
camera icon7
Mosquito Repellants
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
Jupiter Retrograde
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
camera icon6
Darshan Pavithra Gowda viral photos
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
First Actress who own Private jet
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ! ಇದೆಂಥಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

Sachin Tendulkar tax saving case: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. “ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ” ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ

2002-03ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌, ಪೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹5.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳದೆ, "ನಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಸಚಿನ್ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80RR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ, ಬರಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ 30% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ₹1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಲು ಕಾರಣ ಈ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಟನೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಡಿತ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ನಾನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಟನೆಯ ಕೆಲಸ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು 80RR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ” ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ (ITAT) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವಾದವೇ ಗೆದ್ದಿತು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, “ನಟನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದೂ ನಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಚಿನ್ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.

ಇದರಿಂದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ₹1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತು, ಸುಮಾರು ₹58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
 

Sachin Tendulkar tax saving caseSachin Tendulkar actor claim for taxIncome tax section 80RR for artistsCricketer advertisement income taxಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಕರಣ

Trending News