ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ! ಇದೆಂಥಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

Sachin Tendulkar tax saving case: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. “ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ” ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ..! ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ
2002-03ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇಎಸ್ಪಿಎನ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹5.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳದೆ, "ನಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಸಚಿನ್ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80RR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ, ಬರಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ 30% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ₹1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕಾರಣ ಈ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಟನೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಡಿತ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ನಾನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಟನೆಯ ಕೆಲಸ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು 80RR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ” ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ (ITAT) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವಾದವೇ ಗೆದ್ದಿತು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, “ನಟನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದೂ ನಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಚಿನ್ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಇದರಿಂದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ₹1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತು, ಸುಮಾರು ₹58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.