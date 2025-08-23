ಅರ್ಜುನ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರಾ ಹೆಜ್ಜೆ: ʼನಿನ್ನ ಹೊಸ ಜರ್ನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯʼ ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ ಸಚಿನ್‌: ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Sara Tendulkar Pilates Studio: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಂಜಲಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಾರಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಚಿನ್ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಸಚಿನ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 'ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾರಾ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯʼ ಎಂದು ಪುತ್ರಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಾನಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು.
ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂದರೇನು?
ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಮ್ಯವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಯದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.