ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಿ & ಜೆಟ್‌ಸಿಂಥೆಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Ten XU ಮತ್ತು True Blueನಂತಹ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:07 PM IST
Sachin Tendulkar net worth: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ.  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹1,400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಚಿನ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆ Spinny, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ JetSynthesys, ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ Truzon Solar ಜೊತೆಗೆ Zepto, Vahdam Teas, PB Fintech ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಸಚಿನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗಾಗಿ Ten XU ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ True Blue ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಮೇಜ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಟೈರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜ್ವೆಲ್ಲರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಚಿನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಸಚಿನ್, ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಬಲವಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

