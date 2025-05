ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೋಡಿ..! ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 18ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗೆದ್ದು, ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಅಜೇಯ 205 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್‌ಗಳ ಶತಕ (ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕ) ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 114 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 205 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ (203 ರನ್) ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಿಲ್-ಸುದರ್ಶನ್ ಮುರಿದರು.

These two at it again! Picking up from where they left, made a 200 chase look like a walk in the park. Well played @gujarat_titans 👏🏻 #DCvGT pic.twitter.com/nIYhVE8i0o

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 18, 2025