Sai Sudharsan sets world record: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸೋತರೂ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಕೊನೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ 75 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಓಪನರ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ 85 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೇವಲ 78 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈನಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಒಟ್ಟು 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 5 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 248 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೀಡಿದ 248 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.