ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..! ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ 19 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರ ಮೌಲ್ಯವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, ವಸ್ತುವಾಗಲಿ... ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಸರಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆಯಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೈನಾ, ಆ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಸಾವಿತರಾರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಪರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 19 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸೈನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂರವು ನಿಮಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು - ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆಯೋ.. ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೈನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. "ಅಂತರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೈನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ದಂಪತಿಗಳ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಶಾಂತಿ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧವಾಗಿರಲಿ - ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೂರ ಬಂದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವು ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೂರ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿವೆ. ದೂರವು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೂರವಿದ್ದು ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಆ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಾಯಬಹುದು.. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಸಾಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಬಂಧವೂ... ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.