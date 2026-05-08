ಭಾರತ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
Team India spin bowling coach: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾಜಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹ್ತುಲೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ್ತುಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (CoE) ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ಭಾರತ ಪರ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 8 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಪುಟಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು 188 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 630 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ್ತುಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು 9 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವವೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹ್ತುಲೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ಮೋರ್ನೆ ಮೋರ್ಕೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗುವಂತೆ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.