ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Reserve players salary: ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, 11 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 12 ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 12 ನೇ ಆಟಗಾರನು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:03 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
12th player salary in cricket

Reserve players salary: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಮುಗಿದಾಗ, ವಾಟರ್‌ ಬಾಯ್‌ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಕೇವಲ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 12 ನೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, 11 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 12 ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 12 ನೇ ಆಟಗಾರನು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು, ಗಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಎ+, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹3 ಮಿಲಿಯನ್. ಆದರೆ, ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹30,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಯಾಣ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು ಹೇಗೆ? 
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರನು ಆಡಲಿ ಅಥವಾ ಆಡದಿರಲಿ, ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, 12 ನೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಹ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ರಿಂದ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

