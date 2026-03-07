ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವೇಗಿ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹರಡಿದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು "ಅಗ್ಗದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಿರ್ಜಾ, "ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಕಥೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಅಗ್ಗದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "#PakistanCricketBoard ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಾನು ARY ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಾಹಿದ್ ಹಶ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಕೊಳಕು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಂತಹ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮಿರ್ಜಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Salman Mirza's Instagram story. 🤯 pic.twitter.com/BfxVALy7x3
— Sheri. (@CallMeSheri1_) March 5, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಿಸಿಬಿ ಕೂಡ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕರೆದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಪಿಸಿಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, "ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ವರದಿಗಾರ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಸಿಬಿ ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ." ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ದೂರಿನ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಆರ್ವೈ ನ್ಯೂಸ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಆ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು.
